Diam's : "Salam" sera diffusé au cinéma

Le fameux documentaire de Diam's sera diffusé en salle.

Le 30 avril 2022, Diam's a annoncé la sortie d'un documentaire intitulé "Salam" sur son parcours et sa vie en collaboration avec BrutX. Ce documentaire sera diffusé le 26 mai lors du Festival de Cannes 2022 (qui se déroulera du 17 mai au 28 mai 2022). Réalisé par le Houda Benyamina, Anne Cissé et Diam's elle-même, le documentaire "Salam", sur les succès et les tourments de la carrière de Mélanie, sortira également sur la plateforme BrutX à la rentrée et bénéficiera d'une sortie au cinéma, en diffusion limitée : plusieurs séances seront proposées le même jour, le 1er juillet, deux jours avant la fête du cinéma. Cette sortie en salles est possible grâce au décret sur les visas temporaires. C'était déjà le cas avec Pathé et le film "CODA", qui a reçu l'Oscar du meilleur film.

Avant d'arriver sur @BrutXOfficiel, SALAM, documentaire sur Diam's, bénéficiera d'une sortie limitée au cinéma, annonce Philippe Godeau, président de Pan Distribution.

Le film est présenté en séance spéciale au @Festival_Cannes.



Après avoir fait un trait définitif sur sa carrière en 2012 le retour de Diam's se fait entendre dans le monde du rap français. Malgré cela, la rappeuse originaire de Chypre ne devrait néanmoins pas se présenter physiquement au Festival.