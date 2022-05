Jul annonce un nouveau concept

Qu'est-ce qui est facile à dire mais dur à faire ?

Jul à enfin décidé de faire son retour. Le J a annoncé récemment la sortie d’un nouvel album pour cet été. Depuis cette nouvelle, les fans du rappeur étaient impatients de connaître la date de sortie exacte du nouveau projet. Après l'avoir dévoilé, le Marseillais est revenu pour annoncer qu'il arriverait avec un nouveau concept pour son prochain album.

Grâce à une publication partagée sur le compte Instagram de la star originaire de Marseille, cela fait maintenant trois jours que nous connaissons la date et le titre de ce nouvel opus. Le projet s’intitule "Extraterrestre" et il sortira le 3 juin prochain juste avant le début de l’été, comme prévu.

Cela dit, pour les plus impatients, le projet est disponible en précommande dès maintenant sur le site de la boutique officielle du rappeur aux multiples certifications d’or et de platine. La photo publiée par Jul pour annoncer son projet à venir, semble en réalité être la pochette du nouvel opus. D’ailleurs sur celle-ci, on reconnaît l'ovni de profil et à droite de la cover, il se tient en face d’un personnage semblable à un extraterrestre, dans l’espace.

Dans la foulée, la Machine a également balancé le premier extrait de l’album "Extraterrestre" avec le morceau "Ça tourne dans ma tête". Le single est disponible depuis ce vendredi 6 mai 2022 sur toutes les plateformes de streaming musical et avec un clip sur YouTube.

Jul ne s’arrête pas là pourtant, il continue de nous mettre l’eau à la bouche et éveille notre curiosité en annonçant dans sa story Instagram que pour son prochain album, il compte arriver avec un nouveau concept. Il ne nous en dit pas plus sur la nature de ce dernier mais nous laisse quand même avec un petit indice.

"À votre avis… si j’arrive avec un nouveau concept jamais fait en France pour cet album ça serait quoi ? Un indice… c’est facile à dire mais dur à faire."

Et vous quelles sont vos idées face à cet indice ?