Jay-Z : pourquoi Kanye West l'a invité sur "Donda"

Ye croit aux signes du destin.

Un collaborateur de Kanye West a raconté une anecdote surprenante sur l’album "Donda" et la présence de Jay-Z sur le morceau "Jail".

Nouvelle révélation sur l’opus "Donda" de Kanye West. Décidemment, le projet le plus évolutif de tous les temps regorge également d’anecdotes improbables. Mike Dean, producteur et collaborateur de Ye, a donné une interview au média américain HipHopDX. Il est notamment revenu sur son travail et sa contribution à faire de "Donda", l’album qu’il est. Si aujourd’hui ce projet sorti en 2021 a une suite avec "Donda 2" (disponible uniquement sur Stem player), l’engouement autour de cet opus était tel que des anecdotes font surface de temps en temps.

Lors de l’entretien, Mike Dean a révélé comment Jay-Z s’est retrouvé sur l’album sur le titre "Jail". Si Hov n’était pas prévu initialement, un signe du destin a donné l’idée à Kanye West. Mike Dean s’explique :

"Je me souviens qu’on marchait dans l’arène la veille de la sortie. Je crois qu’on marchait dans la salle avec Kanye, et la grande horloge sur le mur indiquait "4:44". Il s’est dit : "Oh, je devrais appeler Jay-Z". C’est ce qui s’est passé".

On connait la suite. Cependant, pour comprendre le lien entre ladite heure et le meilleur rappeur de Brooklyn selon Fivio Foreign, il suffit de remonter dans le temps. En effet, c’est le 30 juin 2017 que Jay-Z dévoilait son treizième album "4:44". Un projet qui, visiblement, était resté dans un coin de la tête de Yeezy. Finalement, il n’aura fallu qu’un simple coup de téléphone pour que les deux rappeurs se retrouvent enfin. Des retrouvailles qui ont ensuite laissé place à de multiples rumeurs concernant une possible suite à "Watch The Throne".