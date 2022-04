DaBaby frappe son propre artiste

On est en train de le perdre.

DaBaby a toujours eu cette image d'enfant terrible du rap game, insolent, très remuant et dont il faut quand même se méfier, car il était également plutôt impulsif avec une attitude assez gangsta. Mais on ne pensait pas qu'il irait aussi loin dans ses délires, et depuis quelques mois il déconne à tous les niveaux : propos homophobes sur scène lors d'un concert, bagarre avec le frère de son ex, blessure par balle d'un cambrioleur rentré chez lui, le Baby n'est clairement pas dans la meilleure passe de sa vie. Et cette fois, ça sera peut-être la fois de trop.

En effet, le rappeur s'en est pris physiquement à un autre rappeur qui travaille sous ses ordres, devant des caméras. Et pas sûr que la vidéo soit à son avantage : on y voit DaBaby et son artiste Wisdom marcher dans un couloir, avant que DaBaby, énervé, se retourne subitement pour envoyer une belle droite à Wisdom. Mais Wisdom ne s'est pas laissé faire, loin de là, et réplique immédiatement par une frappe plutôt sèche... qui fera même reculer Dababy et voler sa casquette par terre.

Immédiatement, Wisdom est entouré par des membres de a sécurité pour faire redescendre la pression, mais les rapports entre DaBaby et son protégé ont l'air plus tendus que jamais. On n'a eu aucune explication sur les dessous de la bagare, on imagine qu'on a simplement là deux gars avec le sang très chaud. Il devient en tout cas de plus en plus difficile de travailler avec DaBaby dans la sérénité visiblement, à voir si ça lui joue des tours pour la suite de sa carrière...