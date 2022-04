Kendrick Lamar annonce son retour !

Et l'album "Mr. Morale & The Big Steppers" attendu pour le 13 mai.

C'est LA nouvelle de ce week-end de Pâques. 5 ans après la sortie de "Dawn", Kendrick Lamar est de retour. Il a annoncé son nouvel album, Mr. "Morale & The Big Steppers", qui devrait sortir le 13 mai prochain par un simple communiqué. La longue attente va donc prendre fin dans quelques semaines. Et il n'a pas fait dans l'emphase avec juste un tweet qui renvoie vers son site web oklama.com sur lequel on peut lire un simple communiqué de presse inspiré par celui de Michael Jordan lors de son retour en NBA en 1995.

"La déclaration suivante a été publiée aujourd'hui par oklama, par l'intermédiaire de sa société pgLang à 11h00 PT à Los Angeles, en Californie. Album : 'M. Morale & The Big Steppers. Date de sortie : 13/05/2022. Toutes les informations à propos de ce projet proviendront directement de cette source uniquement."

Il s'agit en réalité de la réponse à un autre tweet qui annonçait que le rappeur de Compton était officiellement à la retraite.