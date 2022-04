Booba trolle Sinik

Et se moque de son flow.

Booba a réagi à la sortie du dernier album de Sinik. Si certains ont d’abord cru à la fin de leur beef, le Duc a prouvé son intention de se moquer du rappeur.

Malgré la longue liste d’artistes qu'il prend régulièrement pour cible, comme Vald parmi les plus récents, B2O n’en oublie pas pour autant ses plus anciens ennemis à l’instar de Sinik. Pour rappel, le beef entre les deux rappeurs a débuté en 2007 via plusieurs diss-tracks avant que les choses ne reviennent à la normale (à peu près). Quinze ans plus tard, le roi de la provoc’ semble bien décidé à taquiner encore un peu l’interprète de "Cicatrices".

Sinik a fait son grand retour sur le long format le vendredi 8 avril en dévoilant le projet "Niksi". Quelques jours avant la sortie de l’opus, ce dernier avait fait monter la sauce sur sa page Instagram avec un extrait d’un titre tiré de l’album. Il avait posté : "J-5 les amis. Selon vous, de quel titre de l’album est extrait ce couplet". Une publication qui, en soit, n’a rien de surprenant si ce n’est un commentaire d’un certain Booba. En effet, le rappeur a commenté "Force", ce qui a suscité des interrogations auprès de nombreux internautes. La hache de guerre a-t-elle était enterrée ? Kopp a-t-il décidé d’arrêter les clashs ? Tant de questions pour une réponse pourtant si évidente. N’oublions pas le sens de l’humour du Duc qui ironise régulièrement.

En story Instagram du compte OKLM, Booba s’est ensuite expliqué :

"Sinik je vais t’expliquer moi. C’était parce que tu disais des choses intéressantes. (Comme dans la vidéo de Zemmour où il défend les enfants, ce qui me tient particulièrement à cœur). Et aussi pour me foutre de ta gueule parce que t’as le même flow depuis 20 ans et que tu tatoues des libellules. La roue libre te salue. Force pour l’album".

Tout à coup, le "Force" est bien plus clair. Il sous-entend, force à toi, tu en auras besoin. Booba va même encore plus loin dans la provocation lorsqu’il fait référence à Zemmour dans son message. Il évoque ici sa récente validation des propos du "journaliste" (une prise position qu’il lui a d’ailleurs valu une polémique) même s’il n'a pas soutenu le candidat à l’élection présidentielle. Une pique à la Booba qui, pour l’instant, n’a pas fait réagir le principal concerné. Il a sûrement d’autres choses plus importantes à faire avec la sortie de "Niksi".