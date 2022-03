The Game vs 50 Cent : cette fois c'est la guerre !

C'est redevenu aussi hostile qu'avant...

On croyait que le beef entre The Game et 50 Cent s'était un peu calmé ces dernières années. On pensait même que les deux rappeurs allaient un jour s'affronter en Verzuz pour clore cette rivalité qui dure depuis trop longtemps (les années 2000). Mais finalement, il n'en est rien et cette semaine The Game a fortement relancé les hostilités. Il a notamment comparé 50 Cent à un poulet rôti pour sa performance pendant le SuperBowl, une séquence rapidement devenue virale sur Internet.

Mais il a surtout dévoilé des DM dans lesquels Cuban Link, petite amie officielle de 50 Cent, s'était dénudée pour demander à The Game d'être dans un de ses clips. Une provocation quia un peu de mal à passer, même si Cuban Link a depuis réagi à ces "révélations" de la part de The Game : "Naaan, ton truc date de 2015, à l'époque où toutes les filles voulaient tourner dans des clips. T'es hors sujet putain de clown". Une réponse qui devrait apaiser les rumeurs de tromperie qui commençaient à pleuvoir.

50 Cent a lui aussi répondu à The Game, par une vidéo dans laquelle son rival se fait complètement snobé par Jimmy Iovine à un match de basket. En légende on peut lire : "Lol l'homme ne l'a même pas regardé. Sortez-le de la pièce, c'est 50 Cent qui écrit les disques". Réponse immédiate de The Game : "je n'avais même pas vu Mr. Burns.... Et si c'est toi qui écrivais mes disques... Ecris-en un aujourd'hui et sort le, n*gro. Ta carrière dans le rap est morte avec tes débardeurs moulants. Tu es un acteur, c'est pour ça que tu es allé à la télé. Fais nous la saison 2 de cette merde sur Tommy et laisse le rap aux n*gro qui peuvent parler correctement et qui ont des vraies barz abruti".

Ca y est, c'est reparti encore plus fort entre Fifty et The Game !