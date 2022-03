Booba : un documentaire sur sa carrière bientôt sur Netflix?

Encore une étape de plus pour le Duc.

Dernièrement, dans le rap game, et surtout dans le rap français, la grande mode est au documentaire. De nombreux artistes, comme Orelsan par exemple, ont décidé de proposer un documentaire sur eux en parallèle de la sortie d'un album, pour faire grimper le buzz autour du projet mais aussi pour offrir aux fans une nouvelle expérience, un nouveau point de vue. Les docus sont souvent produits par les équipes des rappeurs eux-mêmes, ou par leurs partenaires, n'espérez donc pas trop y trouver des dossiers compromettants ou des sujets fâcheux.

Cette semaine, c'est le Duc qui a fait le buzz en annonçant son documentaire sur Netflix. Booba a en effet posté sur Instagram un teaser d'à peu près une minute, dans lequel on entend des journalistes parler de lui, mais aussi lui-même se confier à des journalistes au sujet de sa carrière et de sa place sur le Trône du rap français. On n'a toutefois aucune autre information, ni de la part de Netflix ni de la part du rappeur, et on ne sait pas si ce post est une véritable annonce officielle de docu, ou juste un troll de plus de la part de B2O.

Les paroles présentes dans la vidéo sont extraites de l'émission "C ce soir", diffusée le 3 mars 2021. Après Nekfeu, Orelsan, BigFlo & Oli, Booba pourrait donc être le prochain rappeur français à avoir droit à son docu sur la célèbre plateforme de streaming, même si rien n'indique pour l'instant qu'il ne s'agit pas juste d'un montage du Duc. D'ailleurs, certains articles ont déjà été publiés à ce sujet hier par la presse, mais ont depuis été supprimés, ce qui augmente le mystère autour du projet.