Orelsan : Fuckin Fred a fait son grand retour sur scène à Bercy

Interprété par le légendaire Jonahatan Cohen.

Après le succès de son album "Civilisation", qui doit tourner autour des 400 000 ventes depuis sa sortie (et équivalents streaming), l'heure est venue pour Orelsan de profiter un peu de cet énorme projet sur scène. Pour ça, il avait notamment plusieurs dates prévues l'AccorHotels Arena les unes à côté des autres. A chaque fois, évidemment, la salle était remplie, tant le rappeur de Caen est devenu incontournable avec son dernier succès. Mais un invité surprise était au programme le soir du 17 mars.

En effet, Fuckin Fred lui-même est monté sur scène pour interprêter son (seul) tube, "Enc*lez le". Pour ceux qui ne savent pas qui est Fuckin Fred, c'est le personnage fictif inventé et joué par Jonathan Cohen pendant la tournée "Épilogue Tour", en 2020. Avant "Bloqué", on avait également retrouvé Jo'Co dans plusieurs interludes de l'album des Casseurs Flowteurs, mais il n'avait alors aucun surnom prédéfini ni aucun personnage fixe ne lui avait été accordé.

LE RETOUR DE FUCKING FRED pic.twitter.com/uQY2u5cwIt — Punchline Orelsan & Gringe (@Punchline_Orel) March 17, 2022

Depuis, Jonhatan Cohen a pris son envol, avec des apparitions au cinéma de plus en plus fréquentes. Mais on a surtout pu l'observer dans "Family business", grosse réussite Netflix de ces dernières années. Alors qu'à l'époque, Orelsan était clairement un cran au dessus en termes de popularité, aujourd'hui JoCo fait partie des personnalités humoristiques les plus appréciées des français.