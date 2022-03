Juice Wrld : son manager menace de ne pas sortir son prochain album

Si des titres fuitent à nouveau.

Quand il est décédé, Juice WRLD avait des centaines de titres en stock. Largement de quoi continuer à entretenir sa légende et sortir des albums posthumes destinés à continuer à faire vivre sa musique. D'autres projets sont prévus à l'avenir mais le manager du rappeur disparu menace de tout arrêter si de nouveaux morceaux devaient fuiter sur le Net. Avec les nouvelles technologies et son éparpillement dans le monde de la musique, éviter les leaks devient de plus en plus problématique. DJ Akademiks a publié un échange DM sur Twitter entre Lil Bibby et un compte non identifié concernant toutes les fuites de chansons de Juice WRLD. Bibby y explique qu'il ne va certainement pas sortir le prochain album posthume du rappeur, "The Party Never Ends" dans ces conditions.

"Ces fuites deviennent incontrôlables. J'espère que tous les fans sont heureux, "The Party Never Ends" pourrait être annulée si toute cette fuite continue."