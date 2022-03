Laylow enflamme et émeut Bercy

Le rappeur livre un discours extrêmement touchant...

Il y a quelques mois à peine, Laylow remplissait Bercy en 24h à peine... Deux dates dans la salle mythique et les places qui partent comme des petits pains... Un succès plus que mérité pour celui qui s'est tant battu et tant acharné pour y arriver.

Laylow, Jérémy de son vrai nom, n'a d'ailleurs rien oublié de tous ces moments de doutes et de travail en studio. Vendredi soir, à la fin de son concert marqué par des performances mémorables et des guests de folie (Nekfeu, Alpha Wann, Damso..), le rappeur a tenu un discours très émouvant :

"Quand on parlait à Manos, mon pote, et qu’on disait Bercy, c’était complètement impossible, quand on était dans notre chambre. Même faire un disque d’or pour moi c’était impossible ", avoue l’artiste, entre deux acclamations du public, avant de poursuivre :

"Maintenant, vous êtes toujours plus nombreux et je trouve ça dingue. Après, pour les gens qui me connaissent bien, qui écoutent ma musique, ils savent que j’essaye de faire une musique qui est très personnelle et qui essaye de toucher vos âmes. Donc, même si on est 15.000 – 17.000, je vais essayer de donner un message pour chacun de vous qui est assis ici. Ce dernier album, il voulait juste vous dire de suivre vos rêves. De faire ce que vous avez envie, vous. Parce que plus jeune, j’aurais aimé qu’on me le dise, et même encore aujourd’hui."

Les larmes aux yeux, le Toulousain a tenu a rappeler à ses quelques 18 000 fans présents ce soir-là, de toujours croire en leurs rêves...

Et comme tout finit bien, il a aussi expliqué qu'il travaillait sur un nouveau projet !