Nekfeu et Alpha Wann réunis sur scène !

La connexion la plus efficace d'Ile de France.

Pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité du rap français, vous devez savoir que Nekfeu est devenu une sorte de "bête mystique" qu'il est difficile de croiser si vous êtes hors de son cercle. Humble, discret, et appréciant également beaucoup les séjours à l'étranger, c'est donc quasiment impossible de croiser le Fennec dans les rues de Paname, qu'il connaît comme sa poche. On le voit même de moins en moins dans le rap game, depuis la sortie de "Les Etoiles Vagabondes". Mais cette semaine, Ken-Master est revenu sur scène pour mettre le feu.

Et pas avec n'importe qui : il est venu prêter main forte à Alpha Wann, son collègue de toujours, qui est lui aussi devenu un monstre sacré du Rap Fr ces dernières années. Alpha, lui, semble suivre le chemin inverse, en ouvrant ses collab au maximum (Freeze, Norsacce, Kalash Crimi, Kaaris). "Feu et Flingue" se sont donc retrouvés sur scène à la Saboteur Party, au Faust, pour interpréter "aaa", un de leurs feats les plus réussis, extrait de la "Don Dada Mixtape Vol. 1", le projet du label d'Alpha Wann.

NEKFEU ET ALPHA WANN A LA SABOTEUR PARTY VOUS AVEZ TOUT GAGNÉ @saboteurparis pic.twitter.com/CPbZCtvR6p — simon ⚙️ (@simonbrgt) March 10, 2022

Évidemment, ils ont mis le feu sur scène avec cette connexion surprise. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque la soirée avait prévu un gros Line Up : Edgre, Ratus, Esso Luxueux, Olazermi, PLK, Soso Maness ou encore Deen Burbigo étaient eux aussi conviés à la fête, et ils ont mis une ambiance de feu. On espère voir à nouveau ce genre de communion pour le public rap, maintenant que les restrictions sanitaires semblent se lever petit à petit. Pour que 2022 soit à nouveau une grande année de scène !