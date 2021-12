Laylow blinde son Accor Hotels Arena !

Changement de statut pour le rappeur.

Laylow a pris une toute nouvelle envergure depuis deux ans. Il a longtemps été bloqué dans la posture du rappeur de niche, ces artistes excellents mais trop originaux par rapport à ce qui fonctionne en radio pour espérer toucher un large public. Mais tout ça, c'est désormais de l'histoire ancienne, car avec "Trinity" puis "L'étrange histoire de Mr. Anderson", le rappeur toulousain de naissance a montré qu'il pouvait arriver à toucher le plus grand nombre, sans travestir son art. Une persévérance récompensée tout au long de l'année.

En effet, le rappeur a été nominé aux BET Awards dans la catégorie "Best International Flow", aux côtés de Gazo, autre gros succès du rap français des deux dernières années. Désormais, Laylow est une star et un rappeur adoré par des centaines de milliers de fans. Ces fans, il a bien l'intention de leur en mettre plein les yeux lors de ses deux concerts à l'Accor Hotel Arena de Bercy, les 11 et 13 mars 2022. Deux évènements qui sont déjà complètement sold out, preuve que Laylow est désormais un vrai poids lourd du rap FR.

Car Bercy est une des salles (hors stades) avec la plus grande capacité d'accueil en France, et il n'est pas donner à tous les rappeurs de pouvoir remplir ça deux soirs d'affilée. Avec ses deux disques de platine, Laylow peut désormais goûter aux joies d'un public qui va venir nombreux pour apprécier sa performance. Il lui a fallu seulement deux heures pour remplir sa salle le 13 mars, via les billetteries en ligne. Vous êtes prévenus, maintenant, il va falloir être à l'affût pour espérer voir le rappeur sur scène !