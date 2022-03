Rohff a impressionné YL

Housni a intimidé le rappeur marseillais.

YL s’est confié en interview sur sa collaboration avec Rohff. Il avoue s’être mis la pression tant ROH2F est intimidant.

L’artiste marseillais a marqué son retour le 25 février en dévoilant son troisième album appelé "Yamine". Un opus pour lequel il s’est bien entouré puisque ISK, Kofs ou encore Sasso ont répondu présents. Comme le veut la tradition, le rappeur en donc en pleine promotion et enchaîne les interviews. Dernièrement, c’est pour le média Melty qu’il s’est prêté au jeu des questions réponses. Durant l’entretien, il s’est exprimé, bien sûr, sur son projet, mais il est aussi revenu sur ses collaborations, notamment son feat avec Rohff.

C’est en 2020 pour la sortie de l’album "Compte de faits" qu’YL et ROH2F ont collaboré sur le titre "Générations". Une connexion qui semble avoir laissé une trace à l’interprète de "Bigo" puisqu’il avoue avoir été impressionné par le rappeur. Il explique :

"Rohff c’est Rohff. Dès que j’entends rap, j’entends Rohff. On était déjà connectés, ça faisait un moment que cela devait se faire. Ça ne s’est pas fait pour X raisons. Finalement ça s’est fait. Ce que je pense de lui, c’est à l’image du son qu’on a fait tous les deux. Si tu regardes mon couplet, il est composé de références à lui. Rohff est très intimidant. Je me laisse intimider vraiment par personne, mais lui, il met une pression dans la salle. J’ai tout fait pour l’impressionner et être à la hauteur".

Une pression qui semble avoir porté ses fruits puisqu’YL a été à la hauteur de celui qu’il a toujours admiré. De plus, quand on sait à quel point Rohff peut-être parfois très dur vis-à-vis des autres rappeurs, on peut comprendre que le rappeur marseillais se soit mis la pression !