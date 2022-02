Rohff critique le rap actuel

Un rap où il serait "presque interdit d'être intelligent".

Ce n'est un secret pour personne, dans sa mentalité, Rohff est plutôt un rappeur à l'ancienne, même si ça ne l'empêche pas de faire des morceaux plus modernes. Le rappeur cultive lui-même le fait d'être d'une autre époque, d'un temps où les rappeurs et les mecs de tess avaient d'autres valeurs selon lui. Une posture qu'il est aujourd'hui un des rares à tenir, comme il le rappe dans un de ses derniers morceaux, "Valeurs Inversées", clippé cette semaine. A l'occasion du tournage, il a été interviewé par les collègues de RapRnb.

Rohff en a profité pour balancer un petit tacle au rap actuel : "le vrai sonne faux, le faux sonne vrai, tout ça inversé au fil du temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui quand on fait du rap sensé, qui a du fond, qui a du contenu, on passe pour des extraterrestres, ça paraît chelou. C'est comme s'il était presque interdit d'être intelligent dans le rap". Une prise de position qui fait écho à d'autres déclarations de rappeurs français fondateurs, qui sont beaucoup à déplorer le manque de sens, le manque d'engagement et de fond dans certains morceaux actuels.

Il y a quelques semaines, il avait même retweeté une déclaration de Dr.Dre dans lequel ce dernier déclarait qu'il devait vraiment beaucoup chercher pour trouver quelque chose qu'il aime dans le rap actuel. On peut accorder à Rohff que l'egotrip et l'enjaillement ont pris énormément de place dans le game actuel, mais même en France, il reste des artistes qui ne sont pas que dans l'egotrip et les sons de clubs, et vont un peu plus loin. Infinit, Alpha Wann, Dinos, Nekfeu, et de nombreux autres proposent une musique avec un univers complexe et un vrai son. Mais c'est vrai, ils ne sont peut-être plus une majorité, et ce ne sont pas eux qui dominent les charts...