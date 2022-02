Rohff critique la nouvelle génération du rap

Il y a eu une période dans le rap français où un grand nombre de personnes arboraient des T-shirts sur lesquels étaient écrits : "Le rap, c'était mieux avant". Cela a engendré de multiples débats et posé la question de savoir si, effectivement, le rap c'était mieux avant. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question puisque le ressenti est fatalement individuel et propre à tout un chacun. Rohff semble avoir son avis sur la question. Il a acquiescé à une déclaration de Dr. Dre sur le rap actuel qui disait ceci :

Le rappeur de Vitry a totalement validé cette formule. Il écrit :

Ça va je suis pas fou ! Le rap est un art pas un ère ... pic.twitter.com/bvbMOsPeET — ROHFF (@rohff) February 7, 2022

Il est évident que pour Housni, le rap n'est pas une mode, mais bel et bien un art qui mérite d'être considéré comme tel.

Et pourtant, il faut se rappeler que ROH2F n'est pas un béni oui-oui et qu'il ne suit pas aveuglément les préceptes du rap US. Au contraire, il est même parfois très critique à l'égard de nos cousins américains. On se rappelle de ses critiques à l'égard de Young Thug quand celui-ci avait déclaré à propos des rappeurs floridiens :

"Ce sont des vrais, ça n’a rien à voir avec ces n**** de Londres ou de Paris, qui devaient vivre dans de grandes maisons ou des hôtels. Vous n’avez rien vécu de chaud là-bas."

Rohff ne l'avait pas très bien pris et avait lancé une invitation au Thugger de venir dans les banlieues françaises voir ce quoi il en retourner vraiment.

"Jardin vert ?? Inconscient, viens dans nos cités avec ta mini-jupe et tes chaînes Young Thug. 94-93-78-91-92-19-20-18-95 t’as l’embarras du choix sale fou. Manoir ? Hôtel ? Il a serré lui."