Rohff : cette fois où il a failli devenir membre du Secteur Ä

Un move qui aurait pu transformer le rap français.

Petit rappel pour les plus jeunes : le Secteur Ä a été une des plus grosses équipes du rap français. Un crew dynamique qui a dominé le rap français pendant des années, aligné les tubes et les millions d'albums vendus. Une team qui comprenait Ärsenik, Doc Gynéco, Stomy Bugsy, Passi, Neg' Marrons, Pit Baccardi, MC Janik et Singuila. Dirigé d'une main de maître par Kenzy. Et celui-ci a, un moment, eu l'idée de faire entrer Rohff dans la Secte Abdulaï comme le rappeur du 9.4. l'a confié à Driver dans son podcast "Featuring". La proposition a été faite à Housni alors que celui-ci n'avait pas encore sorti son deuxième album, "La vie avant la mort".

"Je me souviens que nous avions mangé ensemble avec Kenzy, il m’avait sollicité […] et il me proposait d’intégrer le Secteur Ä. C’était avant la signature chez Hostile. Il me proposait d’intégrer le Secteur Ä et je me rappelle lui avoir dit : "Je ne peux pas, je viens de Mafia K’A Fry, je viens de là-bas, les gens vont croire que je suis Secteur Ä", et puis il me vendait le truc, il me disait : "C’est du business, machin, machin." Et puis finalement, ça ne s’est pas fait."

Rohff a beau avoir l'air détaché quand il raconte cette anecdote, avouons quand même que s'il avait signé chez Secteur Ä, ça aurait été énorme et cela aurait forcément fait bouger les lignes du rap français. Mais il est resté fidèle à ses couleurs, celle du 94 et de la Mafia K'1 Fry.

"Ça l’aurait peut-être fait, mais moi, je voulais garder mon identité. […] En tout cas, j’avais respecté cette démarche de Kenzy."

Evidemment, on n'en saura jamais rien mais on aurait aimé voir ça et surtout entendre ça !