SCH en featuring avec la Sexion d'Assaut ?

Les Rois sont toujours bien entourés...

On le sait depuis quelques semaines maintenant, la Sexion d'Assaut a officialisé la sortie de son prochain album, le 14 mai 2022, "Le Retour des Rois". Un retour auquel plus personne ne croyait, après des années de conflits avec Dawala, producteur historique du groupe. Et pour ce come-back inespéré, la Sexion laisse à penser que SCH pourrait faire partie des invités ! Un featuring de choix !

Le retour de la Sexion d'Assaut est prochain et officiel. Il sera un peu particulier, puisque l'album ne sera disponible qu'en physique (pas de streaming pour les Rois), et qu'il sera accompagné de jolies surprises comme par exemple, le tout premier single qu'on attend prochaine. L'opus de la Sexion pourrait aussi recéler d'un autre beau cadeau car Gims a laissé planer une possible collaboration avec SCH...

Non vous ne rêvez pas, Gims a fait cette révélation durant son interview avec nos amis de Rapunchline :

"SCH m’avait appelé et m’a dit ‘Ecoute, si vous reformez la Sexion, je veux être invité’. Il m’a dit ça, j’ai fais écouter le mémo aux autres, tout le monde a apprécié […] Ça serait un honneur".

Le rappeur d'Aubagne sera donc probablement un des invités sur l'album du groupe parisien. Une jolie surprise qui est peut-être une évidence pour la Sexion d'Assaut et SCH puisque le Marseillais avait déjà posé avec Gims sur "Baden Baden" et aussi sur le titre "Smile" avec Lefa auparavant.

Affaire à suivre de près donc...