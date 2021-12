Mafia K'1 Fry : le clip "Pour ceux" a fait pété les plombs à Jay-Z

Ce classique du rap français n'avait épargné personne...

Il y a quelques jours, le magazine Télérama revenait sur l'importance du clip en France dans une série-documentaire. Evidemment, impossible de parler de l'impact d'une vidéo sans passer par le rap français qui a toujours mis un point d'honneur à refléter la puissance des textes avec des images. Sans grande surprise, le clip de "Pour Ceux", de la Mafia K'1 Fry occupe une place très importante dans ce documentaire et pour cause... La vidéo reste une référence encore aujourd'hui et elle s'était propagée à l'époque bien au-delà de nos frontières. Novateur dans l'esthétisme et le style mais aussi jusque dans le mode de diffusion (il avait été publié sur Internet au lieu d'être proposé à la télévision comme tous les autres à ce moment-là), son réalisateur, Romain Gavras, membre fondateur du collectif Kourtrajmé, a très rapidement eu des retours d'Outre-Atlantique et pas de n'importe qui puisqu'il s'agit de Jay-Z en personne comme il l'a confié au média :

"Sur YouTube, (Jay-Z) me montre 'Pour Ceux' (...) Il me dit "Mais mec, tu ne te rends pas compte, à l'époque on devenait fous sur ce clip".

Incroyable mais vrai, Jay-Z lui-même s'extasiait sur ce classique du rap français. Plus tard, d'ailleurs, Romain Gavras travaillera avec le rappeur new-yorkais, réalisant le clip de "No Church In The Wild" extrait de l'album "Watch The Throne", son projet commun avec Kanye West.

Le fameux clip qui a tant fait parlé de lui :

Nos Français ont du talent !