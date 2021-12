MC Solaar : un album pour 2022

Après des années loin de la musique, il semble que MC Solaar y ait repris goût. Après la sortie d'un album inédit, "Géopoétique", en 2017 et la libération sur les plateformes de ses albums les plus emblématiques après des années de problèmes de droits qui l'avait empêché, l'artiste a retrouvé une sorte de seconde jeunesse. Résultats, il a confié à nos confrères de Pure Charts qu'il avait déjà presque huit titres de prêt à être enregistré.

Il ajoute aussi avoir changé sa façon de travailler.

"J'écris sur le moment quand je suis au studio. Je peux le faire la veille ou l'avant-veille, mais globalement non. Enfin, là j'en ai 7 et un huitième que j'ai fait il y a deux jours, mais sinon non. Je ne sais pas pourquoi. Au départ c'était pour que, quand tu sors quelque chose, ce ne soit pas périmé. (...) Pour l'instant, je suis dans cette méthode où c'est au studio qu'on finalise les trucs, si possible dans la lancée d'un album."