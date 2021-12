Mister You : découvrez le tracklisting de "Les oiseaux II"

Encore une fois, il a su bien s’entourer.

Le rappeur parisien est fin prêt à dévoiler son tout nouvel EP. Il a partagé la tracklist de "Les oiseaux II" et de nombreux artistes l’accompagnent.

Dix mois après la sortie de l’album "Hasta La Muerte 2" dévoilé en février 2021, Mister You est de retour avec l'EP, "Les oiseaux II". Le premier volet, composé de cinq titres est sorti en 2020 et ses fans attendaient impatiemment la suite. Et l’attente est désormais terminée puisque l’EP (composé de cinq morceaux également), a été annoncé pour le vendredi 3 décembre. Comme à son habitude, l'interprète de "Neiman" a fait appel à de nombreux artistes. ISK, Hayce Lemsi, Uzi, Kanoe, 3robi, Bardx, Philip, L’Allemand et Bri-sa ont répondu présents.

Découvrez le tracklisting de Les oiseaux II