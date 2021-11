Rohff : "Le Code de l'honneur" arrive en streaming !

L'occasion de redécouvrir un véritable classique du rap FR.

Le passage à l'ère du streaming a été une aubaine pour tous ceux qui habitent loin d'une FNAC ou d'un disquaire. La quasi-intégralité des oeuvres musicales sont désormais disponibles à portée de clic et vous avez donc la possibilité de redécouvrir les projets classiques qui ont écrit les lettres de noblesse de la musique rap. Un outil salutaire pour toutes les nouvelles générations notamment, mais aussi pour les nostalgiques qui veulent se replonger en enfance. Mais certains albums fondateurs manquent encore à l'appelle, comme "Le Code de l'honneur", de Rohff.

Sorti en décembre 1999, cet album est le premier projet solo de ROH2F, soldat du 94, qui avait alors traumatisé le game avec son album. 14 tracks, avec des morceaux fleuves pouvant aller jusqu'à parfois 7 minutes et qui ont participé à faire la renommée du rappeur en tant qu'artiste à textes. Des textes forts, poignants, kickés d'une main de maître sur des instrus old school signées par DJ Mehdi, Le Gang du Lyonnais ou encore Mosko, entre autres.

Un album qui était curieusement absent des plateformes de streaming et notamment de Spotify. Mais plus pour longtemps, car Rohff lui-même a annoncé en interview que le projet serait bientôt disponible pour vos playlists. Une grande nouvelle qui sera l'occasion de réécouter des morceaux qui figurent parmi les plus importants du rap français, comme "Génération Sacrifiée" par exemple. Pas de refrain, 7 minutes de kickage enragé et désabusé avec un constat très lucide sur l'état de la jeunesse, toujours d'actualité. On a hâte de pouvoir se refaire tout le projet ! En attendant la sortie du nouvel album du Padre du Rap Game, "Grand Monsieur", dispo le 10 décembre.