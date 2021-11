Soulja Boy : il menace Trouble après la mort de Young Dolph

Soulja Boy ne s'arrête jamais...

Les dernières semaines auront été plutôt riches en actualité pour Soulja Boy. Le rappeur le plus remuant du game aura notamment clashé une demi-douzaine de fois Kanye West, et s'est réconcilié deux fois avec lui. Il s'en est également pris aux fans de Tyga et de Youngboy NBA, avant de finir par s'embrouiller également avec Key Glock, et Young Dolph, décédé depuis... On aurait pu croire que cette mort violente et soudaine d'un de ses rivaux l'aurait calmé, mais c'est mal connaître Soulja Boy...

Le rappeur s'est en effet immédiatement retrouvé un gars à clasher, pour rester au centre de l'attention. Cette fois, c'est avec un autre rappeur d'Atlanta, Trouble qu'il s'est embrouillé sur les réseaux sociaux. Avec beaucoup de violence verbale, on peut le dire. Tout part de la sortie du morceau "Stretch Some", de Soulja Boy, peu de temps après la mort de Young Dolph. une coïncidence qui n'a pas beaucoup plus à Trouble, très pote avec Dolph. Il a donc envoyé un message à Soulja sur les réseaux sociaux.

"J'aime les petites merdes que fait Soulja de temps en temps, c'est de l'entertainement, je comprends. Mais ne soit pas une sal**e et ne sors pas un morceau "Strecth Some" le jour suivant comme si tu avais quelque chose à voir avec la mort de mon pote, mec", déclare Trouble dans son Tweet. Évidemment, Soulja Boy n'allait pas rester sans réponse. Dans plusieurs tweets dont certains ont été supprimé, il répond notamment : "Le morceau est dehors, qu'est-ce que tu veux faire neg*o ? Tu as vraiment l'air d'un dur à travers Internet". Plus gênant, cette deuxième réponse dans laquelle Soulja déclare carrément : "Petite sal**e, tu pourrais être le prochain".

Tout cet égo alors qu'effectivement, il ya très peu de chances pour que Soulja Boy soit impliqué dans quelque chose de sérieux. Alors qu'il n'a justement jamais été impliqué dans quelque chose de sérieux jusqu'ici et encore moins un meurtre. Mais ça n'est pas la première fois qu'un rappeur se prend pour un "Shooter" parce qu'il sait qu'il ne rencontrera jamais la personne qu'il menace... En plus, il vient d'être retiré du programme du Millenium Tour de Memphis à cause de ses propos sur Young Dolph. Si ça pouvait lui apprendre le respect...