Soulja Boy clashe Young Dolph et Key Glock

Soulja Boy est ensuite retourné sur Instagram Live pour parler de ce nouveau beef qui, selon lui, aurait un lien avec celui qu'il entretient avec Kanye West. Mais, comme explication, il a expliqué que Key Glock lui avait volé son concept avec sa "Yellow Tape."

Il faut croire que Soulja Boy ne peut pas s'empêcher d'avoir des clashs en cours. Maintenant que la situation est claire et apaisée avec Kanye West, il s'est donc lancé dans des attaques en règle contre Young Dolph et Key Glock. C'est peut-être aussi le seul moyen pour lui de rester dans l'actu, parce que si on compte sur sa musique...