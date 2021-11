Drake : son sosie donne des concerts !

Le faux Drake s'enjaille...

Depuis plusieurs jours maintenant, un sosie du rappeur Drake fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il signe des autographes et pose pour des selfies avec des fans. Cette fois, il a franchi une étape de plus en donnant des concerts dans des clubs de Miami...

On ne sait pas grand-chose sur ce sosie, sinon qu'il viendrait également de Toronto, mais on peut dire qu'il profite à fond de sa ressemblance flagrante avec la star pour monter sur scène et interpréter les gros tubes du vrai Drake, comme "Trophies" ou encore "Way2Sexy", selon certaines sources. Le jeune homme ne s'arrête pas là, il va même jusqu'à se faire photographier par et avec les fans.

Dans une vidéo repostée par DJ Akademiks, on voit d'ailleurs le sosie en train d'échanger avec ses faux fans. Il n'a pas hésité une seconde avant d'affirmer :

"Est-ce que je suis vraiment Drizzy ? Je viens de Toronto, je suis arrivé il y a 6 jours, et j'ai percé. Tory Lanez m'a posté en story, donc on kiffe, ça fait partie des plans de dieu (God's Plan)".

Un moment entre le marrant et le gênant qui n'a pas manquer de faire le buzz sur les réseaux.