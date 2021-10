Migos : des projets solos en 2022

C'est Quavo qui l'affirme !

Quelques mois après la sortie de "Culture III "sur les plates-formes de streaming, les Migos parlent de nouveaux projets mais en solo cette fois...

Un nouveau chapitre pour les membres du groupe comme l'affirme Quavo lors d'une interview pour Complex :

"Je pense qu’ensemble, nous en avons fait beaucoup. Ce qui n’est pas le cas sur le plan individuel. Je pense que c’est le moment de montrer ce que nous savons faire individuellement. Vous appréciez tous les groupe bien plus qu’avant désormais. Nous allons définitivement revenir avec des projets solo".

Le leader des Migos a aussi laissé sous-entendre que son propre projet solo sera plus musical, plus mélodieux que ses morceaux avec Migos : "Le groupe (Migos) a mis du rap dans nos albums avec 'Culture III' cette année. Et nous sommes passé à côté des vibes du genre de Kelly Price, des vibes plus mélodieuses. Donc c’est sans doute là où je vais aller ".

En attendant de découvrir cela, probablement courant 2022, on pourra toujours se demander ce qu'est devenu le projet commun Migos et Drake. Plus de 50 titres auraient été enregistrés et pourtant, il semblerait que la plus sage des décisions pour les fans, serait de laisser ce projet aux oubliettes, si l'on en croit les affirmations de Quavo : "On a l’impression que c’est trop daté désormais, donc je ne sais pas. Peut-être allons-nous enregistrer de nouveaux titres. C’est mon pote, aucune pression à son égard."

Il n'y a plus qu'à attendre 2022 pour voir ce que Quavo, Offset et Takeoff nous réservent...