"Loi de la Calle" : raz-de-marée annoncé sur le game

Ce "Classico Organisé" s'annonce incroyable.

Le parcours de Jul est véritablement fascinant. Hué par les puristes, insulté par certains "amateurs" de rap qui lui reprochent son utilisation de l'autotune notamment, il a sans le vouloir fait fermer presque toutes les bouches. Ce changement de statut est notamment venu avec le projet "Bande Organisée", 100% marseillais, durant lequel on le voit notamment rapper avec Shurik'n, Akhenaton ou encore Le Rat Luciano. Si ce projet a fait l'unanimité, le prochain, "Classico Organisé", pourrait bien propulser le J encore plus haut qu'auparavant.

En effet, à travers cet énorme projet (150 artistes) qui sortira le 5 novembre prochain, Jul s'apprête à montrer qu'il peut aussi à s'adapter à des ambiances, moins dansantes, plus sombres et peut-être plus parisiennes. D'ailleurs, le premier single du projet, "Loi de la calle", en feat avec Lacrim, Alonzo, Mister You, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi, a déjà commencé à s'imposer comme un hit. Pourtant, il s'agit là d'un morceau très sombre, très street, pour ceux qui kiffent le kickage, bref, pas ce qui vend forcément le plus ou ce qui tourne le plus en club. Mais en 24 heures, la connexion 5 étoiles Paris / Marseille a battu "Bande Organisée", preuve que le rap dur, , sombre et street a encore de belles heures devant lui.

C'est là tout le génie de Jul : réussir à prendre les gens à contresens en réalisant des choses inattendues, comme se pointer en haut du top stream de toutes les plateformes avec un morceau de rap très "à l'ancienne". Tout en connectant des artistes très différents, et en arrivant à produire un morceau très cohérent. On ne sait pas si tout le projet "Classico Organisé" sera dans cette veine. On ne sait pas non plus si il arrivera à rester cohérent avec plus de 150 artistes sur l'album. Mais ce qu'on sait, c'est que ce premier single a satisfait les amateurs de rap de rue, et pour ça, on peut le remercier.

???? En 24h, « Loi de la calle » a réalisé plus de 521k de streams sur Spotify ???????? !



À titre comparatif, « Bande organisée » avait réalisé 278k streams en 24h. pic.twitter.com/2XLu7BLoYC — Midi/Minuit (@midiminuit__) October 23, 2021

En attendant donc le 5 novembre et l'intégralité des morceaux !