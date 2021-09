Mort de Tupac : la police met fin à l'enquête...

Le dossier est clos.

Tupac Amaru Shakur, rappeur légendaire, meurt en décembre 96 après avoir été touché par quatre balles lors d'un drive-by à Las Vegas, après un combat de boxe. Les soins se multiplient à l'hôpital mais Tupac fini par succomber à ses blessures, six jours après la fusillade... Aujourd'hui, 25 ans après le drame les doutes sont encore bien présents concernant cette tragique disparition puisque personne n'a jamais été arrêté. Les rumeurs étaient et restent toujours nombreuses mais aucune n'a débouchée sur quelque chose de probant. Plus choquant encore, l'identité du tireur n'est toujours pas connue à ce jour. Le principal suspect, Orlando Anderson, a lui aussi été assassiné en 1998.

A l'approche du 25ème anniversaire de la mort de Tupac, le journal The Sun apporte de nouvelles informations. Ainsi, on apprend que l'oncle d'Orlando Anderson avait indiqué récemment dans sa biographie qu'il était impliqué dans la mort du rappeur. Une information choc qui n'a pourtant pas fait changer l'avis de la police : ne pas poursuivre l'enquête sur la mort de l'un des piliers du rap game américain. Il s'agirait apparemment d'une investigation trop coûteuse sans réels résultats au final, comme on peut le constater 25 ans plus tard...

Une source policière au sein des forces de l'ordre de Las Vegas a même affirmé : "C'est une perte de temps."

La vérité n'éclatera peut-être donc jamais...