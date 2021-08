Dr. Dre : son album est prêt à sortir selon Flavor Flav

Et il y participe !

On avait laissé tomber l'idée puis plusieurs artistes de premier plan aux Etats-Unis ainsi que des légendes comme Grandmaster Flash et Diamond D ont commencé eux-mêmes à en reparler. Dr. Dre leur aurait fait écouter des titres en studio, on aurait vu Eminem dans le même studio que l'ancien de NWA, etc. Bref, on s'est remis à y croire. Aujourd'hui, c'est Flavor Flav, membre mythique du groupe Public Enemy qui remet le sujet sur le tapis. Selon lui, la sortie de l'album est imminente... C'est en tout cas ce qu'il a déclarait au podcast "Wild Ride!".

"J'étais chez Dr. Dre il y a à peine une semaine et demie. C'est l'une des meilleures personnes au monde. Non seulement ça mais je suis honoré qu'il me fasse enregistrer quelque chose chez lui pour son prochain album qui s'apprête à sortir. C'est énorme pour moi. Flavor Flav sur un album de Dr. Dre ? Mec, parole. C'est important pour moi."

Quelques jours plus tard, c'est Diamond D de D.I.T.C qui écrivait plus ou moins la même chose.

"Dr. Dre nous a joué à Xzibit et à moi environ deux heures de titres inédits".

On ne sait pas vraiment si ça annonce quelque chose, mais avouons tout de même que toutes ces révélations vont dans le bon sens...