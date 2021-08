Lil Wayne aurait trois albums déjà prêts !

C'est le président de Young Money qui l'affirme !

On le sait, Lil Wayne est un artiste très productif, à tel point qu'il doit vérifier ses lyrics sur Google pour être sûr de ne pas écrire deux fois la même chose. Selon le président de Young Money, Mack Maine, Weezy aurait déjà trois albums prêts à sortir. C'est en tout cas ce qu'il a révélé lors d'un entretien sur Twitter Spaces, évoquant notamment "I Am Not a Human Being III".

"Quiconque est comme un fan de Wayne sait que "I Am Not A Human Being III" est à venir."

Il a ensuite ajouté que Lil Wayne et Rich The Kid aurait terminé un projet commun, qui "sortira bientôt" et a aussi confirmé un album commun du rappeur de la Nouvelle-Orléans avec 2 Chainz, "ColleGrove 2". En mars dernier, les deux rappeurs avaient déjà parlé de cette éventualité. Il faut dire que le premier volume est sorti en 2016 tandis que le premier "I Am Not A Human Being" est arrivé en 2010 et que sa suite est apparue en 2013.

"C'est beaucoup de musique sur laquelle travaille Wayne et nous allons aussi présenter de nouveaux artistes Young Money et remettrent en avant ceux qui sont là depuis longtemps."

Rappelons qu'en plus de tout cela, Lil Wayne en personne avait déjà parlé des projets sur lesquels il travaillait, comme "No Ceilings 3" et "Tha Carter VI".

Et, même s'il ne sort rien, Lil Wayne est toujours actif puisqu'on a pu l'entendre récemment sur des morceaux avec Damian Lillard, KSI et sur la bande-originale de "Space Jam: A New Legacy".

On ne risque pas de manquer de musique de Lil Wayne dans les mois qui viennent. Après, on le sait, ce sont souvent des effets d'annonces... Reste à voir si les albums dont parle Mack Maine sortiront vraiment et surtout quand ?