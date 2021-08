The Weeknd : énorme record pour "Blinding Lights"

Le Canadien continue de dominer le game.

S'il ne comprend toujours pas pourquoi il a été snobé par les Grammy Awards vu le succès de son dernier album, "After Hours", The Weeknd peut se consoler. Le public, lui, plébiscite sa musique. C'est ainsi qu'il vient de battre un record de plus : sa chanson, "Blinding Lights", devient le morceau présent le plus longtemps dans le classement du Billboard Hot 100. Le Canadien détrône le groupe Imagine Dragons et son titre "Radioactive".

Cette semaine, "Blinding Lights" est classé à la 18e place du Billboard Hot 100 et fête sa 88e semaine consécutive dans le classement des meilleures ventes de singles des Etats-Unis. Et le nouveau titre du Canadien, "Take My Breath" vient de faire son entrée directement à la sixième place du top.