Les streams de The LOX et du Dipset s'envolent depuis le Verzuz

Ils ont finalement tous gagné !

Le format Verzuz imaginé par Timbaland et Swizz Beatz a bien des qualités. Artistiquement, cela donne des "confrontations" musicales hyper intéressantes mais cela permet aussi des avancées sociales. Monica et Brandy se sont réconciliées, Jeezy et Gucci Mane ont également fait la paix lors d'un tel événement. Le dernier, assurément le plus marquant jusqu'à aujourd'hui, celui entre The LOX et les Diplomats n'a pas terminé une guerre puisque les deux groupes s'entendent très bien mais à fait exploser leurs chiffres de streaming. Sans doute les spectateurs les plus jeunes ont-ils eu envie d'en savoir plus quand les plus anciens ont eu un accès de nostalgie et se sont replongés dans les titres des New-yorkais avec délectation.

Toujours est-il que les chiffres de streaming des deux entitès ont connu un vrai gros rebond après la diffusion du Verzuz qui les a opposés. Si Jadakiss, Styles P et Sheek Louch ont été désignés vainqueur par le public, ce sont bien les deux groupes qui ont gagné dans cette histoire. En effet, selon Billboard, The LOX et Dipset ont chacun connu une montée en popularité sur Spotify, Apple Music, TIDAL et YouTube, affichant certains des meilleurs chiffres de streaming de leurs carrières respectives. Le catalogue de LOX, qui comprend des albums tels que "Money, Power & Respect" de 1998 et "We Are the Streets" de 2000, a accumulé 3,4 millions de streams rien qu'aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 5 août, une augmentation de 215% par rapport à la semaine précédente !

Le Dipset, quant à lui, a bénéficié d'une augmentation de 117 % de ses streams d'une semaine à l'autre. L'équipe de Harlem, qui a sorti des albums tels que "Diplomatic Immunity" en 2003, a vu ses chiffres de streaming passer de 919 000 au cours de la semaine se terminant le 29 juillet à 2 millions au cours de la semaine se terminant le 5 août.

Le Verzuz lui-même a été vu par 5 millions de téléspectateurs et les deux groupes ont par ailleurs annoncé une tournée commune qui débutera en septembre ! Tout va bien donc...