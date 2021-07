Lil Nas X clash Nike et annonce un nouveau titre

Le rappeur tease un clip hilarant dans lequel la marque en prend pour son grade.

Lil Nas X sera de retour avec un morceau inédit le vendredi 23 juillet. Appelé "Industry Baby", le morceau en feat avec Jack Harlow sera accompagné d’un clip mettant en scène son conflit l’opposant à Nike.

L’artiste de 22 ans fait une nouvelle fois parler de lui. Spécialiste de la provocation, il sait comment faire le buzz, que ce soit par sa musique, ses clips ou sa stratégie marketing. Même lorsqu’il ne le fait pas exprès, ses apparitions marquent les esprits, comme lorsque son pantalon a craqué en plein direct. Il y a quelques mois, c’est à la sortie de son titre "Montero (Call me By your Name)" qu’il a provoqué un véritable tollé. Son twerk sur "le diable" en a choqué plus d’un et il ne s’est pas arrêté là. En pleine polémique, Lil Nas X est allé encore plus loin en commercialisant des "Satan Shoes". Des paires d’Air Max 97 customisées par MSCHF avec de vrais (apparemment) gouttes de sang. Le tout produit en 666 exemplaires. Une action qui n’a pas plus à Nike qui a alors intenté une action en justice.

S’il y a bien un domaine (autre que la musique) dans lequel Lil Nas X excelle, c’est l’humour. Très habile pour répondre aux attaques et aux polémiques, il a choisi de répondre à la marque à travers son prochain clip. En effet, vendredi 23 juillet, le rappeur va sortir "Industry Baby". Un morceau en featuring avec Jack Harlow et produit par Take a Daytrip et Kanye West. Un titre inédit qui aura certainement le même succès que les précédents notamment grâce à son clip. Le teaser de ce dernier met en scène le rappeur lors de son procès pour avoir mis en vente la "Satan Shoe". Il montre également son talent d’acteur dans le rôle du juge ou encore de l’avocat. Un vidéo particulièrement drôle qui tease de la meilleure des manières "Industry Baby".

Vivement vendredi !