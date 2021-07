Travis Scott veut explorer un nouveau style musical

Exit le rap, il veut se lancer dans le rock.

Le projet de Travis Scott "Utopia" attendu depuis des années devrait arriver plus tôt que prévu mais pas dans le style qu'on aurait cru. Le rappeur a laissé sous-entendre dans une interview qu'il pourrait prendre un virage radical. Il veut nous faire triper avec sa musique, du rock psychédélique.

Travis Scott est un des rappeurs les plus bankables de notre génération. Il a sorti trois albums entre 2015 et 2018 dont les deux derniers "Birds in the Trap Sing McKnight" et "Astrowolrd" ont été certifié disque d'or. Entre sa musique, ses nombreux partenariats et même sa vie personnelle, Scott cartonne à tous les niveaux : Nike, McDonald’s, Mattel, PlayStation, Anheuser-Busch... Il est en couple avec Kylie Jenner et père d'une adorable petite fille.

Sa dernière collaboration n'est autre qu'avec la maison de couture Dior. Travis Scott est devenu une égérie que toutes les entreprises s'arrachent. Sa présence a d'ailleurs crée une émeute à Paris lors du défilé de sa première collection avec la marque de luxe. Il a profité de cet évènement pour faire découvrir des extraits de titres inédits, dont un avec Westside Gunn. Sa musique nous fait voyager dans un univers sombre, peut-être l'avant goût de ce que pourrait être son style désormais. Dans une interview, Cactus Jack a fait comprendre qu'il ne veut pas être enfermé dans une case, à l'occurence celle du rappeur. Ses sons pourraient être apparentés à de la drogue : "Je suis en mode album, et c’est comme du rock psychédélique. A la manière des étendues de cactus et de champignons, vous allez être en plein trip."