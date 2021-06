Kodak Black rend hommage à XXXTentacion

Il le gardera avec lui pour toujours.

Autour de l'année 2015, deux poids lourds du rap US ont commencé à émerger à peu près en même temps, avec une personnalité où la folie et l'instabilité étaient mises en avant. Ces deux personnages étaient XXXTentacion et Kodak Black. Ils n'avaient pas d'autres points communs, mais ont fini par faire un featuring qui est devenu carrément emblématique pour toute une génération de rappeurs et de fans de rap : "Roll In Peace". Les deux rappeurs affichaient une amitié et une complémentarité artistique et ont fini par devenir assez proches.

Malheureusement, X est décédé tragiquement en 2018, en pleine ascension, alors qu'il avait déjà explosé plusieurs records. Kodak Black, lui, a continué sa route vers le succès, même s'il a eu pas mal de déboires judiciaires. Mais il n'a pas oublié son pote disparu et a même décidé de lui rendre hommage d'une manière assez surprenante. En effet, le rappeur s'est fait tatoué le visage de X sur le corps, et il lui a également dédié un morceau, "Falling Over", sorti récemment.

Kodak Black shows off his tattoo he got of XXXTENTACION face.



RIP X.???????????? pic.twitter.com/BJUS48t31T — Hip Hop Ties (@HipHopTies) June 18, 2021

On espère que de là où il est, XXXTentacion a apprécié l'hommage, qui n'est pas le premier de la part de Kodak. Peu après la mort de X, il avait déjà sorti un morceau à sa gloire, nommé "Malcolm X.X.X.". On peut penser ce qu'on veut de Kodak Black, de son comportement violent et de sa libération par Trump, mais on ne peut pas lui reprocher son manque de loyauté ou de sincérité. On espère que le fait de penser un peu plus souvent à X va aider Kodak à se canaliser et à éviter de se mettre tout le temps dans les mêmes embrouilles.