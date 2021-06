Maes : la retraite "avant 30 ans"

Le rappeur sevranais s'est livré comme jamais à GQ.

Maes a donné une grande interview à GQ dans laquelle il revient sur de multiples sujets, annonçant, par exemple, qu'il compte encore sortir trois projets avant de se retirer du rap. Dans cet entretien, Maes dit beaucoup de choses très intéressantes, sur sa musique, celle des autres, son rôle de papa ou encore sa carrière qui a été très rapide.

Sur ce qu'il écoute en ce moment, Maes a été très naturel et a cité

"En ce moment il y a beaucoup de rappeurs que je trouve très chaud. Central Cee, par exemple, il est fort. Freeze Corleone pareil, super fort. Je me prends à fond toute la vague de drill en fait, j’aime beaucoup ce que les drillers proposent. En ce moment, il y a un changement qui se fait de la trap vers la drill, comme à l’époque où le boom-bap s’est fait remplacer par la trap. Je trouve ça intéressant. Ziak, Ashe 22, Gazo… J’en oublie plein évidemment, mais ça fait du bien à notre musique d’avoir toutes ces nouvelles têtes qui proposent d’autres délires en France."

Grâce à GQ, on en sait aussi un peu plus sur l'album de Maes qui arrive, peut-être dès la rentrée 2021.

"Franchement, ça va être sombre. Je n'ai pas envie d’en dire trop pour l’instant, mais ça va être bien sombre. Il y a du bon son qui tourne dans le Clio 2 là. Mon prochain disque sera largement plus rappé. Bien sûr, je me réserve le droit de faire un ou deux tubes qui vont bien tourner. Mais l’idée c’est de revenir un peu à mes fondamentaux, à ce qui a plu aux gens au début [...] Mais je suis confiant pour ce prochain disque, et je suis content de continuer à me surprendre moi-même. Je me sens comme un architecte qui est fier de son bâtiment une fois qu’il l’a terminé."

Mais le moment le plus intéressant et le plus surprenant est intervenu quand Maes a évoqué sa fin de carrière qu'il situe"avant ses 30 ans" dans "trois projets". Une décision claire et nette qui a l'air d'avoir été mûrement réfléchie.

"Je sors encore trois projets et je disparais. Je ferai plus d’interviews, je serai plus là. Je le dis dans mon prochain album, d’ailleurs. Ce sera avant mes 30 ans. Je préparais ma sortie du rap avant même l’arrivée du COVID, et là, la crise sanitaire m’a permis d’y réfléchir encore plus. Dans mon quotidien, je n'ai jamais trop été dans le m’as-tu-vu, dépenser de l’argent à tout va… Tu vois ? Je me suis marié très jeune, j’ai eu un enfant jeune… Donc dans dix ou quinze ans, mon objectif c’est d’être propriétaire de vingt-cinq appartements, quelques franchises, etc. J’aime bien l’immobilier donc j’essaie de me concentrer là-dessus."

L'interview intégrale de Maes est à retrouver ici.