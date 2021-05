Booba signe Didi B sur 92I Africa

Deuxième signature sur le nouveau label du Duc.

On peut dire ou penser ce que l'on veut de Booba, mais quand il se lance dans un projet, il ne fait pas les choses à moitié. A peine le label 92I Africa annoncé que deux artistes sont déjà signés. Le premier est le rappeur sénégalais Dopeboy DMG coproduit par l'un des créateurs du premier label de Booba, 45 Scientific, Jean-Pierre Seck et sa structure All Made. Mais ce n'est pas tout. Une deuxième signature vient également d'être annoncée. Il s'agit cette fois de Didi B, un artiste ivoirien, originaire d'Abidjan et membre du groupe Kiff No Beat.

Une nouvelle que le rappeur s'est empressé de partager sur Instagram, un peu comme s'il n'y croyait pas.

Le Gang aujourd’hui c’est pas Didi B mais Diyilem qui vous parle.

J’ai une grande nouvelle à vous annoncer officiellement ..

Sachez que j’ai la grande joie de rejoindre le 92.i

Quel honneur, quel challenge... La musique urbaine africaine à la conquête du monde !

Vous savez tous que l’un de mes plus grand rêve est de pouvoir inonder ma musique dans le monde, qu’elle devienne internationale.



Quelle meilleure team que celle du D.U.C pour accomplir ce projet?!!

Merci à Booba @lapiraterieofficial pour sa confiance, à Anne Cibron et ses numéros 10.

Booba lui a souhaité la bienvenue à sa façon sur Twitter avec un message qui semble annoncer déjà un premier morceau qui sera sans doute rapidement disponible sur "Ultra Radio".

Didi B va donc prendre une autre dimension même si avec son groupe, il avait déjà une belle carrière. En solo, il compte déjà un album intitulé "Mojotrone". Le deuxième volet est encore en gestation et pourrait donc sortir sous l'étendard 92I. Considéré comme un des portes-drapeaux du rap ivoirien, on attend maintenant que sa musique arrive jusqu'à nous !