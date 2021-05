Lil Nas X : son pantalon craque en plein direct !

Il se souviendra de sa performance au Saturday Night Live pendant longtemps.

Lil Nas X était invité sur l’émission "Saturday Night Live" le samedi 22 mai. Il a interprété "Montero (Call me by Your Name)", mais a dû faire face à un incident lié à son costume. Les aléas du direct…

Décidemment Lil Nas X fait beaucoup parler de lui, même sans le vouloir. Le rappeur de 22 ans était présent, pour la première fois, dans l’émission humoristique "Saturday Night Live", le 22 mai dernier. L’artiste a interprété sur scène ses deux derniers morceaux : "Sun Goes Down" et "Montero (Call Me by Your Name)". Une performance très attendue, vu l’ampleur qu’a pris le titre "Montero". En effet, la vidéo très osée et blasphématoire pour certains, a fait polémique. Il faut dire que son twerk sur le diable n’était pas du goût de tout le monde. Un scandale qu’il a par la suite accentué en commercialisant des "Satan Shoes". Malgré les attaques (notamment celle de Sada Baby), X s’est défendu et a pris les choses avec humour. Une certaine autodérision dont il a dû faire preuve après l’incident de samedi dernier.

En effet, sa performance lors du "Saturday Night Live" ne s’est pas passée comme prévu. Au départ, le rappeur faisait sa chorégraphie sans problème quelconque. Puis quand l'artiste s’est approché de la barre de pole dance, son pantalon s’est fendu au niveau de ses parties intimes… en plein direct. L’air un peu (beaucoup) gêné, il a poursuivi en essayant de cacher l’incident, tant bien que mal.

Selon l’interprète de "Old Town Road" (quatorze fois platine), les problèmes ont commencé bien avant le live. Il a déclaré sur Twitter : "Au début j’avais même peur de monter sur scène. Ensuite on a répété pendant 2 semaines, puis tous les danseurs ont été remplacés parce que l’un d’entre eux a eu le Covid, donc des nouveaux ont dû apprendre la chorégraphie en 24h, et ensuite j’ai fini par craquer mon pantalon et je n’ai pas pu finir. Mais, rien n’arrive par hasard lol". Une soirée à la limite du cauchemar pour un artiste, mais que Lil Nas X a tout de même pris avec humour sur Twitter : "Ce n’est pas mon pantalon qui s’est craqué en live à la tv".

NOT MY PANTS RIPPED ON LIVE ON TV — nope ???? (@LilNasX) May 23, 2021

"Je voulais tellement faire ma chorégraphie sur la barre de pole et voilà ce que je récolte lmaoo"

La séquence est tout de même assez drôle…