Gims : découvrez le tracklisting de "Les vestiges du fléau"

Avec le retour de Nekfeu !

Gims avait annoncé la réédition de son dernier "Le Fléau" pour le 28 mai prochain. Et le voilà qui vient de partager la tracklist des "Vestiges de fléau" sur les réseaux et la principale information,c'est que le rappeur de la Sexion d'Assaut va partager un feat avec Nekfeu ! Mais, le Fennec ne sera pas le seul invité puisqu'on retrouve aussi : Jul et SCH, Naza, Dadju et Slimane mais aussi Dhurata Dora, Inso Le Véritable, Mohamed Ramadan et Rayvanny qui viendront agrémenter les 10 nouveaux morceaux proposés par Gims.

Découvrez le tracklisting des "Vestiges du fléau" dans la vidéo ci-dessous, que Gims a posté sur Twitter.