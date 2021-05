Mal Luné Music : on a écouté la compilation du label !

Elle sortira le 11 juin 2021.

Qu'on se le dise, la compilation Mal Luné Music qui sortira le 11 juin prochain devrait durablement marquer l'été 2021. D'une part, parce qu'elle contient des featurings rares et jamais entendus jusqu'à maintenant, mais surtout parce qu'ils ont donné lieu à de très gros titres. Si le tracklisting ne regroupe que 13 morceaux, notre ami et confrère de Generations, DJ Quick en personne nous a confié que nous devions nous attendre à "des surprises pour la suite" sans rien dévoiler de plus. Mais au vu de ce que l'on a écouté dans les studios du label à Montreuil, on peut s'attendre à quelque chose de lourd.

Hier, les médias rap étaient tous conviés aux tous nouveaux studios abritant le label Mal Luné. Une structure toute neuve contenant du matériel de pointe pour enregistrer des classiques. Cependant, si nous étions tous là, c'était pour écouter la compilation portant le nom du label dont on ne connaît pour l'instant que le feat entre Leto et Bolemvn, "La Recette" et celui entre RK et Da Uzi, "Coffre chargé". À l'écoute, on comprend pourquoi ils ont été choisis comme premiers singles. Ils représentent deux choses que l'on retrouve dans le projet, des titres streets et d'autres plus ouverts qui donnent vraiment envie que les clubs ouvrent à nouveau leurs portes, on pense notamment au morceau entre Naps et Bosh... Mais dans ces deux grandes tendances, on trouve tout un tas d'autres choses, il y a des sons très durs, d'autres plus ouverts, ça kicke, ça rappe, ça chante, bref, comme le dit si bien l'architecte du projet, DJ Quick, "il y en a pour tous les goûts et pour tous les publics".

Et si on vous parle de têtes connues du rap game, la compilation met aussi en avant des jeunes talents qui n'ont clairement pas à rougir de leur niveau. Certains sont des artistes maisons, d'autres des invités, mais tout le monde se met au diapason et il n'y a pas une faute de goût. De notre côté, on a quand même une légère préférence pour "Diamant", un bijou de collaboration entre SCH et Alonzo et "Bye Bye", le feat entre Lefa et Chily. Évidemment, on bloque aussi sur le titre entre Ninho et Hamza.

"On a essayé de surprendre", explique DJ Quick, "avec des combinaisons jamais entendues. Surtout, avec mon frère Nice, on avait une idée très précise de ce que l'on voulait et de qui on voulait sur tel type de prods. On leur a laissé un choix limité, mais les artistes nous ont fait confiance et nous ont suivi. Il y a quelques négociations, mais souvent, ils comprenaient qu'on avait raison."

Finalement, la partie la plus difficile a été la logistique même si un séminaire a eu lieu cette été dans une villa du Sud de la France comme on a pu le voir dans un documentaire. Quick souffle :

"C'était le plus dur. Trouver du temps dans les agendas de chacun pour venir passer deux jours à la villa et poser le titre. Si tout le monde a répondu présent, le timing a été serré d'autant que tous les deux jours, on accueillait une nouvelle équipe. C'était intense." Il sourit, mais la fatigue se ressent dans ses propos. Pourtant, s'il fallait recommencer, il "signerait tout de suite", tellement il est "content du résultat" : "C'était difficile, mais ça en valait le coup !"

Vous pourrez bientôt vous en rendre compte par vous-mêmes. En attendant, découvrez le tracklisting :