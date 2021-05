J. Cole annonce la date de sortie de "The Off-Season"

Son nouveau projet arrive... enfin !

Après des semaines de teasing et de mystère, J. Cole donne des infos sur son prochain opus, via Twitter. Il a partagé la cover de "The Off-Season" et annoncé sa sortie pour le 14 mai.

Il y a certains rappeurs qui sont réputés pour être discrets et très secrets concernant leur travail et leur musique. Quand on ajoute à cela, une présence quasi inexistante sur les réseaux sociaux et une absence de projet depuis de nombreuses années, on obtient J. Cole… ou Kendrick Lamar (au choix). En ce qui concerne J. Cole, ce dernier n’a pas sorti d’album depuis 2018 et son opus "KOD".

L’attente est désormais terminée. Après avoir teasé "The Off-Season" et mis l’eau à la bouche de ses fans, l’artiste de 36 ans a dévoilé mardi 4 mai sur Twitter, la date de sortie de l’album ainsi que sa cover. Son projet sortira donc le 14 mai prochain. Dans son post, celui qui n’a pas été signé par Jim Jones précise même qu’il a travaillé sur "The Off-Season" pendant des années.

Tout semble donc se passer comme l’avait prévu le co-fondateur du label Dreamville. Récemment, il avait communiqué son plan à travers une photo sur Instagram. Au programme : la sortie de "The Off-Season", puis celle de "It’s a boy" et enfin "The Fall Off". Encore trois projets qui annoncent certainement la fin de carrière de J. Cole. Il avait déclaré : "Sur la "bucket list" de ma carrière, il me reste encore des choses à faire avant que je m’autorise à entrer dans le prochain chapitre de ma vie, quel qu’il soit". Mais, heureusement, on n'en est pas encore là. Il reste encore du temps avant "The Fall Off" comme par exemple découvrir dans un premier temps "The Off-Season".

Vivement le 14 mai !