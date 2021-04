Aya Nakamura : un nouveau succès à l'international

Aya Nakamura prend la première place d'un top très convoité.

Aya Nakamura bat un record d’écoutes sur Spotify avec son album “Nakamura”. Ce dernier est le projet francophone le plus streamé de l’histoire de la plateforme de streaming.

Qui peut stopper Aya Nakamura ? Personne apparemment. L’artiste enchaine les succès. Elle cartonne en Angletterre, est devenue milliardaire en vues YouTube, va peut-être faire un feat avec Cardi B… Aya est vraiment au max de sa forme. Preuve en est encore, le média Midi/Minuit vient de sortir un classement plus qu’honorifique. Il a livré le top des albums urbains francophones les plus écoutés de l’histoire sur Spotify. Et sans grande surprise, c’est l’opus "Nakamura" qui prend la tête de liste. Sorti en novembre 2018, il enregistre aujourd’hui 935 millions de streams. Un résultat incroyable qui permet à la chanteuse de passer devant des rappeurs à la renommée folle.

Arrive donc après Aya, l’album "Deux Frères" de PNL, "Ceinture Noire" de Gims ou encore "Destin" de Ninho. A noter qu’elle est la seule artiste féminine de ce classement.

???? L’album « Nakamura » d’Aya Nakamura est le projet urbain francophone le plus streamé de l’histoire sur Spotify !



+935M de streams ????



Découvrez le classement... pic.twitter.com/ZK5PWSlXwF — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 11, 2021

Celle qui a fait la paix avec Nikos ne compte pas s’arrêter là. Son dernier opus "Aya" s'apprête à prendre la même direction. A savoir que deux jours seulement après sa sortie, il s’est retrouvé à la 42e place du classement Apple Music MONDE ! C’est plus que prometteur.

On a hâte de découvrir son prochain album sachant qu’elle commence à collaborer avec de grands artistes US… Nul doute que le niveau montera encore d’un cran.