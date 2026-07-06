"The Greatest", la série sur la vie de Mohammed Ali, se dévoile petit à petit

Une première bande-annonce officielle de la série "The Greatest", sur la vie de Mohammed Ali, a été publiée, avec Michael B. Jordan à la production. Ça s'annonce incroyable !

On est inondés, depuis plusieurs années maintenant, par les biopics, et tout ce qui y ressemble : des films ou des séries sur la vie de personnalités marquantes, comme Michael Jackson, Robert Oppenheimer, Bohemian Rhapsody, et bien d'autres encore. Hollywood n'a plus d'idées, les réalisateurs s'inspirent donc de vraies histoires, et à chaque fois, ce sont des œuvres qui fonctionnent plutôt bien. En voici une nouvelle qui devrait cartonner : une série sur la vie de Mohammed Ali, baptisée "The Greatest", va bientôt sortir, et une première bande-annonce officielle vient même d'être publiée !

La série s'appelle donc "The Greatest", comme le film sorti en 1977, et elle est produite par "Outlier Society", la société appartenant à Michael B. Jordan, acteur star de la franchise "Creed" et énorme fan de boxe. On est donc rassurés sur le fait que ce projet est entre les mains de vrais passionnés de boxe, qui devraient donc respecter l'immense héritage laissé par Mohammed Ali qui est le plus grand boxeur de l'histoire de ce sport. Peut-être pas le meilleur (même s'il est clairement dans le top), mais celui avec le plus d'impact et le plus d'aura, à une époque où l'Amérique était déchirée par la ségrégation. C'est un "nouveau visage" du monde de l'acting, Jaalen Best, qui aura la lourde tâche d'incarner une des plus grandes légendes de l'histoire du sport.

Vous avez peut-être déjà aperçu l'acteur si vous avez regardé toutes les saisons de "American Horror Story". La série sortira le 4 novembre 2026, et sera proposée par Amazon Prime Video. Dans la bande-annonce, on peut voir que l'accent semble avoir été mis sur la détermination de Cassius Clay, persuadé depuis son plus jeune âge qu'il a un don pour la boxe et qu'il est le meilleur poids lourd de tous les temps, ce qu'il est devenu. Au vu des images, ça s'annonce plutôt intéressant, on va surveilelr ça avec impatience !