Rolling Loud 2026 : Playboi Carti, YoungBoy et Don Toliver en tête d'affiche

Le festival Rolling Loud 2026 s’installe à Orlando et dévoile un lineup XXL : Playboi Carti, YoungBoy Never Broke Again et Don Toliver seront les têtes d’affiche d’une édition qui promet d’être l’un des événements hip-hop les plus attendus de l’année.

Le festival Rolling Loud 2026 vient de lever le voile sur sa programmation pour l’année prochaine, marquant un tournant majeur pour l’un des événements hip-hop les plus importants au monde. Après avoir annoncé son déménagement historique de Miami vers Orlando, la franchise a confirmé que l’édition 2026 se tiendra du 8 au 10 mai au Camping World Stadium à Orlando, en Floride — faisant de cette édition la seule date américaine officielle du festival cette année.

En tête d’affiche, Playboi Carti, YoungBoy Never Broke Again et Don Toliver prendront respectivement les rênes des trois jours de festival, offrant aux fans un trio de performances très attendu. Carti s’installe une fois de plus en position de tête d’affiche pour la sixième fois, tandis que YoungBoy marque sa première fois en tant que headliner sur la scène Rolling Loud. Don Toliver, lui, revient en force après avoir déjà mené la version indienne du festival.

Au-delà des trois têtes d’affiche, le lineup s’annonce vaste et varié, mêlant grands noms établis et talents émergents de la scène rap et hip-hop actuelle. Parmi les artistes confirmés figurent des figures comme Chief Keef, Destroy Lonely, Sexyy Red, Pooh Shiesty, SoFaygo, ainsi que de nombreux autres interprètes qui reflètent l’évolution et la diversité du genre aujourd’hui.

Ce changement de ville et ce lineup montrent l’ambition du festival de se réinventer tout en restant ancré dans la culture hip-hop. Selon les organisateurs, Orlando représente une étape naturelle dans l’évolution du festival après plus d’une décennie à Miami. Les billets sont déjà disponibles à l’achat, et l’événement promet d’être un rendez-vous incontournable pour les fans du genre.