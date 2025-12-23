Booba réagit à Damso : “Y me pardonne de quoi ?”

Après les déclarations de Damso sur leur relation passée, Booba a réagi avec une story sur ses réseaux sociaux en utilisant le son “Impardonnable” du rappeur belge lui-même. L’occasion pour le Duc de clarifier sa position et de revenir sur leur histoire commune.

Une story qui ne laisse pas de place au doute

Récemment, Damso avait publié sur ses réseaux une phrase qui a attiré l’attention et choqué les fans : "2026 le cœur léger, les poches pleines #sérénité". Il ajoute : "je te pardonne."

Ce message semblait adresser un pardon implicite à Booba, relançant ainsi les discussions sur leur relation passée et sur les tensions entre les deux artistes.

Dans sa story, Booba a écrit :

"Y ME PARDONNE DE QUOI ? De lui avoir donné une carrière ? D’être allé le chercher à Bruxelles et d’avoir misé sur lui alors qu’il n’était personne ? J’ai pas compris."

Le message fait directement référence aux récents propos de Damso, qui semblait décidé à tourner la page sur certains événements passés.

Booba remet les pendules à l’heure

Le rappeur a ensuite précisé sa pensée sur Damso :

"Déjà il a jamais été dans la rue. Sa fable de sdf c’est du vent : il a 4 frères, plein de cousins à BX et ses parents sont aisés et éduqués. À aucun moment il se retrouve à la rue. Il a juste fugué comme un bobo rebelle trois jours et s’est inventé une vie."

Booba ajoute :

"C’est dommage, il était talentueux. Maintenant il veut la paix car il a chaud. Pourquoi il me pardonne ? J’lui ai rien fait, j’ai juste lancé sa carrière."

Avec cette réaction, Booba affirme son rôle central dans le succès de Damso tout en soulignant les tensions persistantes. Les deux artistes semblent vouloir défendre leur version des faits, maintenant l’attention des fans et des médias sur ce différend très médiatisé.