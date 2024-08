Le rap français est en pleine mutation.

Alors que les grandes maisons de disques ont longtemps dominé la scène, une nouvelle vague d'artistes indépendants s'impose de plus en plus. Ces artistes, grâce à l'essor des plateformes de streaming, des réseaux sociaux et des outils de production accessibles, redéfinissent les règles du jeu.

L'émergence des artistes indépendants dans le Rap Français : Révolution ou Évolution ?

L'indépendance dans le rap français a pris une ampleur considérable ces dernières années. Jul est devenu l’emblème de cette indépendance triomphante, suivi par de nombreuses figures de proue du rap qui préfèrent gérer leur carrière en solo plutôt que de dépendre des maisons de disques. Autrefois perçue comme un choix par défaut pour les artistes que les labels rejetaient, l’indépendance est aujourd’hui une norme, que ce soit pour des rappeurs peu connus ou pour ceux cumulant des millions de ventes. Comment les labels indépendants ont-ils réussi à s’imposer ? L’autoproduction est-elle une solution parfaite ou comporte-t-elle des limites ? Comment les maisons de disques réagissent-elles à cette nouvelle donne ?

Produire et diffuser un album est désormais simple et peu coûteux avec les bonnes compétences. Cependant, les jeunes générations ne réalisent pas toujours l’ampleur de cette révolution. Aux débuts du rap français, les coûts de production étaient élevés et la logistique de distribution complexe, rendant presque impossible de se passer des maisons de disques. Comment alors financer l’enregistrement en studio, rémunérer les professionnels (ingénieur du son, graphiste), payer le pressage des disques, assurer leur distribution physique et trouver un relais médiatique ?

Le premier label de rap indépendant, Assassin Productions, s’est construit en opposition aux grandes maisons de disques. Bien que le groupe ait dû s’adosser à Delabel, une structure de Virgin, leurs projets étaient estampillés autoproduction. Cette indépendance faisait partie intégrante de leur identité : lutter contre le monopole, le capitalisme et la musique formatée. Lunatic est un autre exemple marquant. À une époque où le rap explosait et où les groupes étaient signés en masse, le duo a refusé d’adoucir sa musique et n’a obtenu aucun contrat. Ils ont donc publié leur premier album en indépendant, faisant de cette démarche une force. Après Lunatic, l’indépendance est devenue un modèle viable pour des artistes comme La Rumeur, la Scred Connexion, Flynt, La Caution, ou l’écurie Néochrome. LIM a battu des records avec son label Tous Illicites, atteignant la première place des ventes avec "Délinquant" en 2007.

Le rappeur boulonnais a vu juste en misant tôt sur le potentiel d’internet. L’indépendance est ainsi devenue non seulement une alternative aux majors, mais aussi un symbole de débrouillardise. Le Ghetto Fabulous Gang s’est affranchi des réseaux traditionnels de distribution comme la Fnac, vendant directement ses disques aux consommateurs. Un marché parallèle s’est progressivement mis en place : en étant autonome et en travaillant deux fois plus que les autres, une carrière loin des maisons de disques est tout à fait possible.

Entre 2005 et 2015, la crise du disque a bouleversé l’industrie, remettant en question la viabilité du modèle indépendant. Cependant, l’émergence d’artistes comme PNL et Jul à partir de 2014 prouve que l’autoproduction reste pertinente. Elle est une donnée essentielle du positionnement de ces artistes. Jul, qui compose seul, enregistre ses propres mixes, grave ses disques et emballe les colis de CDs, incarne cette indépendance. PNL symbolise également cette autonomie, refusant de se plier aux règles médiatiques et aux maisons de disques.



Le succès de Jul et PNL a inspiré de nombreux artistes à croire en leur propre travail et à rester en dehors des circuits traditionnels. Cependant, l’industrie s’est rapidement retrouvée à un carrefour. Alors que le rap français redevenait l’un des genres les plus rentables, les maisons de disques ont recommencé à signer des contrats en masse. Malgré de gros succès en major (Ninho, SCH, Sofiane), de nombreuses têtes d’affiche ont fait demi-tour une fois leur contrat terminé. Gradur, par exemple, a déclaré en 2015 avoir fait une erreur en signant chez Universal, citant justement l’exemple de Jul.

Depuis, quitter une major pour créer sa propre structure est devenu courant : Damso, Maes, Da Uzi et Sadek ont récemment franchi le pas. D’autres ont choisi de faire un pas en arrière tout en restant accompagnés : Hamza et son label Just Woke Up ont quitté Warner pour signer avec AllPoints, une structure appartenant à Believe. En somme, ils passent d’une multinationale cotée au CAC40 à un distributeur indépendant. Les avantages offerts par une grosse maison de disques sont moins visibles pour un rappeur déjà installé. S’il contrôle ses réseaux sociaux et son compte YouTube, sa visibilité est assurée.

Une maison de disques devient un atout pour des projets ambitieux nécessitant d’importants financements. Si elle sait qu’elle aura un retour sur investissement, elle avancera les fonds nécessaires et pourra gérer la logistique d’une opération promo d’envergure. L’indépendance exige de penser différemment : dépenser moins, innover dans les stratégies marketing, travailler plus et savoir prendre des risques. Il faut également bien s’entourer : avocats, juristes, comptables, services de sécurité, transports, personnel de support pour la scène, etc. Bien que l’on prenne un pourcentage plus important sur ses ventes en étant indépendant, tous ces frais et cette charge de travail supplémentaires doivent être considérés.

Beaucoup optent pour un compromis : signer avec une petite structure capable de servir de support sans interférer dans l’artistique ni proposer des contrats trop désavantageux pour les artistes. Les labels indépendants en profitent pour concurrencer les majors en signant des têtes d’affiche, comme Hamza chez AllPoints ou Kerchak chez BlueSky. Les grosses maisons de disques s’adaptent en diversifiant leur offre, s’appuyant sur de petites sous-structures qui entretiennent une certaine confusion dans leur positionnement : ni totalement indépendantes, ni vraiment sous la coupe d’une major.



Révolution ou Évolution ?

Il n’existe pas de modèle parfait. Choisir de rester indépendant ou de signer en maison de disques ne peut se résumer à “rester vrai ou vendre son âme”. Cependant, on peut se réjouir que la position indépendante, autrefois perçue comme une alternative réservée aux artistes ne correspondant pas aux critères des majors, soit devenue un modèle dominant. Attention cependant aux dérives : fermer la porte aux maisons de disques pour monter son propre label est un geste noble, mais il serait dommage de reproduire le même système en exploitant de jeunes artistes comme le feraient les majors sans scrupule.

