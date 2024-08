Kendrick Lamar vs Drake : qui a gagné le clash ?

Kendrick Lamar vs Drake : lequel des deux rappeurs a gagné le clash ?

La rivalité entre les 2 rappeurs ne date pas d'hier ! Leur clash prend un nouveau tournant quand Drake sort son morceau Silent Hill !

Drake : roi des piques

Tout commence avec la sortie du morceau First Person Shooter de Drake et J.Cole, dans lequel il semble lancer quelques piques à Kendrick Lamar. Le rappeur de Compton réplique ensuite avec Like That, titre dans lequel il revendique sa place de numéro 1.

Le clash prend une autre tournure

Le clash prend un autre tournant avec la sortie de Euphoria, une piste de plus de 6 minutes dans laquelle, il accuse Drake d’appropriation culturelle et de misogynie.

« Tu n’es pas un collègue, tu es un colon » lance le rappeur Kendrick Lamar, tout en attaquant le rappeur de Toronto sur sa manière d’être un père. « J’ai un fils à élever, mais je vois que tu n’y connais rien à tout ça. »

Kendrick renvoit la balle (et fort)

La tension monte d'un cran lorsque Kendrick Lamar sort "Not Like Us", un morceau incendiaire dans lequel il accuse Drake d'appropriation culturelle et de manque d'authenticité. Le titre bat des records de streaming, devenant le single de rap le plus streamé en une journée sur Spotify aux US.

Un clash qui a failli tourne au drame

Le 6 mai, une fusillade éclate devant la propriété de Drake à Toronto. Un homme est blessé. Si aucun lien direct avec le clash n'est établi, l'événement jette un froid et incite les 2 rappeurs à calmer le jeu.

Le clash Kendrick Lamar vs Drake est-il terminé ? L'avenir nous le dira. En attendant, chacun est reparti de son côté travailler ses projets persos !

⚡️ 50 Cent pris à partie par des fans de Kendrick Lamar pour sa collaboration avec Drake