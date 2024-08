5 artistes kompa à connaitre absolument !

Encore un peu méconnu de la scène mainstream, le kompa est pourtant présent et inspire bien des artistes actuels !

Lucas Seb

Connu pour ces mix kompa uniques, Lucas Seb a avec un style bien à lui ! Avec des titres comme Mortal Kompa, Kitel maché pi red ou encore Konpa Comptine, il se place sans doute comme un atriste incontournable de la scène kompa.

DJ Kawest

Dj Kawest, alias Kenny Genevieve, artiste polyvalent aux racines guadeloupéennes, fusionne les genres musicaux. Initiation aux percussions dès l’enfance, il embrasse le mix à seize ans, lançant une carrière éclectique. Son univers unique mêle variété caraïbéenne, influences urbaines et sonorités africaines. Avec des titres comme When Haïti Meets Angola, il captive alors les réseaux.

Zouzout

Zouzout est une étoile montante du monde du kompa, et elle est sûre de continuer à conquérir des fans avec sa musique contagieuse et ses performances live énergiques. Avec ses tires Danse du soleil, Mélodie et Love, il a su conquérir un public grandissant !

Joé Dwèt Filé

Mélange entre kompa et zouk, la musique de Joé Dwèt Filé rencontre un véritable succès dès la sortie de son 1er album À Deux qui lui permettra d'accéder à une certaine notoriété.

Dee End

Ayant baigné dans la musique depuis son plus jeune âge, il se fait d'abord connaître au Canada avant de percer en France avec ses titres Corps à corps et Bouche trou. C'est une étoile montante du zouk et du kompa.

Que ce soit à travers les mix de Lucas Seb, les fusions musicales de DJ Kawest, la voix ensoleillée de Zouzout, les mélodies entraînantes de Joé Dwèt Filé ou l'énergie de Dee End, le kompa se réinvente et séduit un public toujours plus large.

