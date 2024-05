Booba réagit au clash Kendrick Lamar / Drake

Le Duc a choisi son camp.

En matière de clash, Booba s'y connaît. Celui qui agite le monde entier actuellement, c'est celui entre Drake et Kendrick Lamar. Entre ces deux mastodontes, Booba a choisi son camp.

En réponse à un tweet du journaliste Baloo ("Bon, il faut que Drake fasse quoi pour s'en sortir selon vous ? Vous pensez qu'il peut encore gagner ?"), Booba s'est montré peu expressif, mais plutôt clair : "Xanax". Un médicament utilisé par l'adulte pour le stress, l'anxiété. On comprend que Drake serait dominé par le rappeur de Compton.

Beaucoup de monde attend toujours la réponse de Drake à Kendrick Lamar depuis son disstrack cinglant "Not Like Us" et "Meet the Grahams".

De son côté, l'ennemi de Booba, Sadek, a un avis différent sur le clash, il voit plutôt Drake comme un manipulateur de Kendrick : "Je sais que ça fait cool d'être du côté de Kendrick zahma la culture ça rap vite et tout mais Drake l'a manipulé, montré que c'était un golmon l'a laissé épuiser des balles imaginaires et a montré qu'il était plus intelligent et que son adversaire avait une vraie haine viscérale envers lui au point d'écrire une lettre à une gamine qui n'existe pas. C'est du génie." Décidément, les deux rappeurs français n'auront jamais un point d'accord.