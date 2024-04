Les Flammes 2024 : découvrez le palmarès complet

Aya Nakamura en sort grande gagnante.

Ce jeudi 25 avril 2024 avait lieu la deuxième cérémonie des Flammes visant à récompenser des artistes issus du rap et de ses courants, ceux qui sont souvent oubliés lors des Victoires de la musique, par exemple, malgré leur succès populaire. De la musique mais aussi de la politique et des choses importantes à dire.

Prise dans une polémique absurde à propos des Jeux Olympiques et d'une éventuelle participation, c'est Aya Nakamura qui, comme un symbole a ouvert la soirée avec un medley imparable de ses tubes. C'est d'ailleurs aussi elle qui a dominé la cérémonie. Elle était l'artiste la plus nommée, elle est logiquement repartie avec trois trophées : celui de l’album nouvelle pop, la Flamme du rayonnement international de l’année et celle de l’artiste féminine qu'elle avait déjà obtenu l'année dernière. Elle n'est pas la queen pour rien ! C'est Gazo qui a été récompensé comme artiste masculin de l'année. Werenoi a quant à lui remporté le prix de l'album rap de l'année.

Parmi les moments forts, le passage de Médine qui a rendu hommage à la Palestine avec son titre "Gaza Soccer Beach", le host Wally Dia qui s'en ait pris à la ministre de la culture qui n'a pas daigné se déplacer ou encore la présence d'Assa Traoré qui salué la mémoire de son frère Adama.

Découvrez le palmarès complet de la cérémonie des Flammes 2024 :

La Flamme du morceau performance rap

Freestyle LVL Up Vol. 1 - Ninho

100K - Gazo

Shavkat - Freeze Corleone

La Flamme du compositeur

Boumidjal X

Flem

Richie Beats

La Flamme du featuring de l'année

Meridian - Dave et Tiakola

Petit génie - Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa

La rue - No Limit, Gazo et Damso

La Flamme du concert de l'année

SCH à l'Orange Vélodrome

Aya Nakamura à l'Accor Arena

Fally Ipupa à Paris La Défense Arena

La Flamme de la révélation féminine

Merveille

Bianca Costa

Kay The Prodigy

La Flamme de la révélaton maculine

Favé

Tif

Yamê

La Flamme du clip

Commando - Shay

Baby - Aya Nakamura

Même pas un grincement - Ziak

La Flamme du morceau R'n'B

Dernier je t'aime - Monsieur Nov et Josman

Room 69 - Tayc

Là où on dort heureux - Tuerie

La Flamme du morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne

Doliprane - Kalash

Toxic - Kima

Jack Sparrow - Meryl

La Flamme du morceau de musiques africaines ou d'inspiration africaine

Petit génie - Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing et Lossa

Meridian - Dave et Tiakola

Coup du marteau - Tam Sir, Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy et PSK

La Flamme de l'album nouvelle pop

DNK - Aya Nakamura

Saison 00 - Luidji

Elowi - Yamê

La Flamme du rayonnement international

Aya Nakamura

La Flamme de l'album rap

Carré - Werenoi

J.000.$ - Josman

ADC - Freeze Corleone

La Flamme de l'engagement social

Zamdane

La Flamme de l'artiste féminine

Aya Nakamura

Meryl

Nej'

La Flamme de l'artiste masculin

Gazo

Tiakola

Werenoi

La Flamme Spotify de l'abum de l'année

Sincèrement - Hamza

DNK - Aya Nakamura

Carré - Werenoi

La Flamme de la cover d'album de l'année

Bitume Caviar Vol. 1 - ISHA et Limsa d'Aulnay

Omar Chappier - Mairo

Stratos - Kekra

La Flamme éternelle

DJ Kore

Grégory Curot